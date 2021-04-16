Жених Свитолиной уже искал обручальное кольцо для другой: все девушки Монфиса

Гаэль крутил романы со жгучей студенткой из Хорватии, пышногрудой теннисисткой из Словакии и австралийкой, в которой даже видел свою будущую жену. Но замуж позвал Элину

Теннисный мир в предвкушении свадьбы года. В июле должны пожениться 34-летний француз Гаэль Монфис и 26-летняя украинка Элина Свитолина, которая в начале апреля приняла от своего возлюбленного кольцо за 700 тысяч евро и сказала: "Да!"

Напомним, до Монфиса Свитолина была в отношениях с Рисом Топли – звездой английского крикета.

Куда насыщеннее до встречи с Элиной была личная жизнь Монфиса. Мы попытались собрать воедино всех девушек, с которыми французский теннисист крутил шуры-муры до своего романа с украинкой.

ТЕННИСИСТКА АЛИЗЕ КОРНЕ

Сейчас Ализе – 31, в активе француженки – выигрыш девяти турниров WTA и 7 846 378 долларов призовых. А 15 лет назад, начиная карьеру в большом теннисе, она встречалась с партнером по сборной Франции Гаэлем Монфисом. Длительным их роман не был, но после разрыва пара сохранила дружеские отношения, часто выступая партнерами друг друга на тренировках.

ПЕРВАЯ РАКЕТКА СЛОВАКИИ

В 2008-м Гаэль завязал роман со словацкой теннисисткой Доминикой Цибулковой, с которой познакомился на вечеринке в Майами. Пара играла вместе на "Ролан Гаррос" в миксте, красовалась на обложке L'Equipe. На фото влюбленные просто светились от счастья.

Однако роман Монфиса и Цыбулковой, быстро вспыхнув, спустя несколько месяцев погас. Доминика ушла к австрийскому теннисисту Юргену Мелцеру, а впоследствии вышла замуж за словацкого пловца Михала Навару и, завершив карьеру в теннисе, стала мамой.

СТУДЕНТКА МАРГО

После того как Монфис порвал с Цибулковой, он был замечен со студенткой одного из парижских университетов по имени Марго. Папарацци поймали их на выходе из кафе, затем целующимися в водах Атлантического океана у берегов Майами. Однако в итоге Марго быстро исчезла из жизни Гаэля.

АВСТРАЛИЙКА ПО ИМЕНИ ЧЕЛСИ

В 2010-м Монфис запал на австралийку Челси Альтман. Тут все было очень серьезно. Они жили вместе в доме в Швейцарии, обожали готовить и часами болтать ни о чем. А однажды фотографы заметили Гаэля в ювелирном магазине, где он выбирал обручальное кольцо для Челси. Однако до свадьбы дело не дошло. Точнее, дошло.

Но – пока что у одной лишь Челси. Она вышла замуж за звезду австралийского футбола Тайсона Гольдсака, взяла его фамилию и сделала его отцом.

ФАНАТКА БИОЛОГИИ

Следующей девушкой Гаэля Монфиса стала студентка факультета экстремальной биологии Осиекского университета Йосипа Драгун. Отношения француза со жгучей хорватской брюнеткой продлились несколько месяцев. Дальше Йосипа продолжила изучать биологию, но – уже без француза.

"Мне нужна девушка, которая будет понимать и принимать мой стиль жизни. Я всегда на переднем плане, и для другого человека в паре это сложно", – говорил о том, почему никак не остепенится, Гаэль Монфис

И вот, в конце 2018 года, Гаэль Монфис создал дуэт с одесситкой Элиной Свитолиной.

НЕВЕСТА – ЭЛИНА СВИТОЛИНА

Свитолина и Монфис / Фото: Instagram

Кольцо Свитолиной от Монфиса

"С Гаэлем мы были знакомы достаточно давно, поскольку постоянно участвовали в одних и тех же турнирах. Но общались крайне мало: он знал, что я была в длительных отношениях. И вот в конце 2018 года, после победы на итоговом турнире, я поехала праздновать в компании друзей из Парижа", – рассказывала Элина

Свитолина и Монфис

"Выставила фото в Instagram, и Гаэль написал мне. Мы встретились и уже не смогли расстаться. Это было удивительное совпадение, что мы одновременно приехали отдохнуть в Париж, ведь я живу в Лондоне, а Гаэль, хоть и родом из Парижа, живет в Женеве", – добавила украинка

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Элина и Гаэль несколько раз расходились и сходились, пока, наконец, француз не позвал украинку в горы, чтобы там предложить ей вывести отношения на более высокий уровень. Свитолина согласилась стать мадам Монфис.