Бешеные деньги за безделушку! Известна цена кольца, с которым Монфис просил Свитолину замуж

Украинка и француз собираются жениться в июле этого года

Вчера вечером мир спорта был потрясен известием о том, что Свитолина выходит замуж за Монфиса. Знаменитые на весь мир теннисисты решили стать супругами после того, как француз в романтической обстановке на лоне природе сделал украинке предложение. 26-летняя одесситка согласилась.

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Бракосочетание Элина и Гаэль наметили на июль 2021 года.

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Тем временем стало известно, сколько стоит кольцо, с которым пара объявила о своей помолвке. Как пишет сайт БТУ, новое ювелирное изделие украинки изготовлено брендом Graff. Это британский ювелирный дом, основанный в 1960 году Лоуренсом Граффом. Известно, что представитель семьи Графф лично отбирает из коллекции каждый камень для помолвочных колец, чтобы гарантировать его безупречное происхождение.

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Кольцо Свитолиной имеет бриллиант изумрудной огранки в 5,5 карат. Примерная цена такого украшения составляет около 700 тысяч евро. По нынешнему курсу евро это примерно 23 миллиона гривен! Остается только пожелать, чтобы чувства обаятельных спортсменов были крепки.

Узнайте, кто больше зарабатывает в семействе Свитолиной и Монфиса.

Со вчерашнего вечера уже более 100 тысяч поклонников украинской теннисистки выразили свое восхищение. Среди них – многие звезды спорта мировой величины.

Смотрите, как Элина и Гаэль пели в машине по дороге на природу:

Монфис поет со Свитолиной в машине

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Все подробности в спецтеме Свитолина и Монфис. Пара года

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