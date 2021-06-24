Жена Яремчука на Евро поразила роскошным нарядом с декольте

Кристина - жена Романа Яремчука / Фото: Instagram
Многим футболистам повезло иметь красивых жен. Кристина Яремчук, супруга украинского форварда, не стесняется периодически баловать своим шармом подписчиков в соцсетях. Сегодня она выложила еще один сногсшибательный кадр, а ее муж тяжело трудится в лагере национальной команды.
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Молодая мама на своей странице в Instagram продемонстрировала, что пребывает в потрясающей форме. На фото Кристина предстала с оголенными плечами в платье с декольте и перчатках.
Мы писали, что спутницы украинских сборников хулиганят в Амстердаме.
Думается, красавица должна вдохновить львовянина на подвиги.
Кристина Яремчук / Фото: Instagram
Напомним, сборная Украины в 1/8 финала чемпионата Европы сразится с командой Швеции. Матч пройдет в шотландском Глазго в следующий вторник, 29 июня, в 22:00.
Весной жена Романа Яремчука засветила свою красоту, пока муж далеко.
Вспомним, как форвард эффектно забил мяч сборной Нидерландов:
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