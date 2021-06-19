Жена выжившего Эриксена увезла его домой: что с футболистом после операции на сердце

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен переехал вместе с семьей в свой дом в городе Оденсе. Сейчас футболисту нужен отдых и покой

Жена Кристиана Эриксена Сабрина Квист / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Дании и итальянского Интера Кристиан Эриксен, который чуть не умер на футбольном поле в матче с Финляндией (0:1), уже не только выписан из больницы, но и переехал вместе с семьей в свой дом в датском городе Оденсе.

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"Крис в порядке. Теперь мы будем дома, нам просто нужно немного отдыха и спокойствия", – цитирует супругу Эриксена Alfredo Pedulla со ссылкой на Gazzetta dello Sport

Напомним, что Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии. Он просто рухнул на газон на 43-й минуте и не шевелился. На поле тут же выбежали медики, которые реанимировали его более 10 минут. Оказалось, что у 29-летнего футболиста остановилось сердце.

Кристиан Эриксен поблагодарил фанатов за поддержку / Фото: Instagram, REUTERS

В больнице Кристиану имплантировали кардиовертер-дефибриллятор (ИКД) – прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца.

Согласно информации итальянских СМИ, 10 июля он прилетит в Милан, сдаст тесты, проконсультируется с медиками Интера и решит вопрос со своим будущим в клубе.

Ранее мы писали, что чудом выживший Эриксен с партнерами покупал вино бутылками и сидел с игроком России.