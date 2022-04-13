Жена Усика неожиданно исчезла из Instagram

Екатерина Усик остро высказывалась против оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце марта супруга Александра Усика написала в соцсетях: "Меня первый раз заблокировали! За правду".

Похоже, Instagram сегодня еще раз заблокировал Екатерину. Ведь ее страница в этой популярной соцсети на данный момент недоступна.

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Екатерина Усик активно пользовалась Instagram с начала войны. Она даже открыла свой аккаунт, который раньше видели только ее друзья. И постоянно критиковала рашистов, которые напали на Украину.

Высмеивала российскую армию и Путина.

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Постила анекдоты.

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Высмеивала украинских беженок, которые за границей отдыхают в ночных клубах с иностранцами.

В одном из последних постов супруга Усика радовалась, что СБУ удалось арестовать Виктора Медведчука.

Напомним, ранее российские войска организовали базу в доме Усика под Киевом.