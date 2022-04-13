Дружина Усика несподівано зникла з Instagram

Катерина Усик гостро висловлювалася проти окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

Наприкінці березня дружина Олександра Усика написала у соцмережах: "Мене вперше заблокували! За правду".

Схоже, що Instagram сьогодні ще раз заблокував Катерину. Адже її сторінка в цій популярній соцмережі зараз недоступна.

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Катерина Усик активно користувалася Instagram з початку війни. Вона навіть відкрила свій акаунт, який раніше бачили лише її друзі. І постійно критикувала рашистів, які напали на Україну.

Висміювала російську армію та Путіна.

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Постила анекдоти.

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Висміювала українських біженок, які за кордоном відпочивають у нічних клубах з іноземцями.

В одному з останніх постів дружина Усика раділа, що СБУ вдалося заарештувати Віктора Медведчука.

Нагадаємо, раніше російські війська організували базу в будинку Усика під Києвом.