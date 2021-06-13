Жена Шевы сделала сине-желтый макияж: все ради победы Украины

Кристен Пазик готова к первому матчу сборной Украины на Евро-2020. Супруга Андрея Шевченко пожелала нашей команде успеха и надела майку национальной сборной

Кристен Пазик поддержала сборную Украины / Фото: Instagram, REUTERS

Супруга главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко американская модель Кристен Пазик поддержала своего мужа и его подопечных перед стартом на Евро-2020. Сегодня наша команда встретится с фаворитом группы C Нидерландами. Смотреть Нидерланды – Украина можно на нашем сайте.

Нидерланды – Украина: где и когда смотреть матч Евро-2020

Кристен разместила на своей странице в Instagram фото, на котором она, с макияжем в национальных цветах, позирует в футболке сборной Украины.

"Ко дню матча готова. Вперед, Украина", – подписала фото американка.

Ранее мы приводили интересную статистику – как Украина играет 13-го числа. Сборная Украины чаще побеждает в матчах 13-го числа. И невероятное совпадение – между последним и предпоследним матчами сборной 13-го числа прошло ровно 13 лет!