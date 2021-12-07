10 декабря 17:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
10 декабря 19:30
Ингулец --
Десна --
11 декабря 14:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 17:00
Верес --
Рух --
11 декабря 19:30
Львов --
Ворскла --
12 декабря 14:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
12 декабря 17:00
Динамо --
Заря --
12 декабря 19:30
Колос --
Минай --
9 декабря 19:45
Заря --
Буде-Глимт --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Жена Алиева: "Бывший муж играл в казино, бухал и постоянно снимал телок"

Сергей Шаховец
7 декабря, 13:45
Татьяна Алиева рассказала о причинах расставания с экс-футболистом киевского Динамо Романом Максимюком

Татьяна Алиева резко ответила Роману Максимюку / Фото: Коллаж: Сегодня

В недавнем своем интервью Роман Максимюк обвинил свою экс-супругу в том, что она лишили его родительских прав, во время выступлений в Казахстане. Свою версию событий представила Татьяна Алиева.

Читайте также: Первый муж Татьяны Алиевой: "Пытаюсь связаться с сыном и узнать правду о побоях"

Реклама

- Я не хочу опускаться до его уровня. У меня есть документы, где он собственноручно написал у нотариуса, что отказывается от ребенка. Он это сделал, чтобы не платить алименты. Ему было все равно, в каких условиях живет его сын. Пусть сходит полечится перед тем, как интервью давать. Это еще раз доказывает, какой он низкий.

Также он там говорил, что в суд я приехала с четырьмя адвокатами и охраной. Это неправда. У нас тогда не было денег на это. Он играл в казино, бухал и постоянно снимал телок.

По какой причине вы подали на развод?

- Из-за того, что он продолжал играть в казино, бухал и постоянно снимал телок. С меня ржал весь Днепропетровск. Я даже в кафе нормально не могла выйти, мне сразу начинали рассказывать о его похождениях. Потом я забрала ребенка, уехала в Киев и подала на развод.

- Максимюк пытался вас удержать?

- Для меня это была уже точка невозврата. До этого я пару раз подавала заявления на развод, но он меня уговаривал забрать, и мы мирились. Думала, что ребенку нужен папа. Но лучше быть без такого отца, который впоследствии продал своего сына за алименты", – сказала Алиева в интервью FanDay.

Реклама

Недавно мы сообщали, что известный футболист Роман Максимюк сейчас работает грузчиком в супермаркете и возмущается почему публичным людям нельзя работать в России.

Лобановский пригласил Максимюка из Зенита в Динамо