Жена Алиева: "Бывший муж играл в казино, бухал и постоянно снимал телок"

В недавнем своем интервью Роман Максимюк обвинил свою экс-супругу в том, что она лишили его родительских прав, во время выступлений в Казахстане. Свою версию событий представила Татьяна Алиева.

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- Я не хочу опускаться до его уровня. У меня есть документы, где он собственноручно написал у нотариуса, что отказывается от ребенка. Он это сделал, чтобы не платить алименты. Ему было все равно, в каких условиях живет его сын. Пусть сходит полечится перед тем, как интервью давать. Это еще раз доказывает, какой он низкий.

Также он там говорил, что в суд я приехала с четырьмя адвокатами и охраной. Это неправда. У нас тогда не было денег на это. Он играл в казино, бухал и постоянно снимал телок.