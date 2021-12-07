Дружина Алієва: "Колишній чоловік грав у казино, бухав і постійно знімав дівчат"

Тетяна Алієва різко відповіла Роману Максимюку / Фото: Колаж: Сьогодні
У недавньому своєму інтерв'ю Роман Максимюк звинуватив свою екс-дружину в тому, що вона позбавили його батьківських прав під час виступів у Казахстані. Свою версію подій представила Тетяна Алієва.
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- Я не хочу опускатися до його рівня. У мене є документи, де він власноруч написав у нотаріуса, що відмовляється від дитини. Він це зробив, щоб не платити аліменти. Йому було байдуже, в яких умовах живе його син. Нехай сходить полікуватись перед тим, як інтерв'ю давати. Це ще раз доводить, як він опустився.
Також він там казав, що до суду я приїхала із чотирма адвокатами та охороною. Це не правда. У нас тоді не було грошей на це. Він грав у казино, бухав і постійно знімав дівчат.
Чому ви подали на розлучення?
- Через те що він продовжував грати в казино, бухав і постійно знімав дівчат. З мене іржав весь Дніпропетровськ. Я навіть у кафе нормально не могла вийти, мені відразу починали розповідати про його пригоди. Потім я забрала дитину, поїхала до Києва та подала на розлучення.
- Максимюк намагався вас утримати?
- Для мене це була вже точка неповернення. До цього я кілька разів подавала заяви на розлучення, але він мене умовляв забрати, і ми мирилися. Думала, що дитині потрібний тато. Але краще бути без такого батька, котрий згодом продав свого сина за аліменти", – сказала Алієва в інтерв'ю FanDay.
Нещодавно ми повідомляли, що відомий футболіст Роман Максимюк зараз працює вантажником у супермаркеті і обурюється чому публічним людям не можна працювати у Росії.