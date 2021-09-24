Железный Николай: девять швов на голове – не помеха для игры

Настоящий боец Николай Матвиенко / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В самом начале матча, защитник Шахтера Исмаили неудачно сыграл не в мяч, а в голову своему одноклубнику Николаю Матвиенко. После такой травмы украинскому защитнику пришлось наложить девять швов на голову, сообщает издание Фокус.

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Напомним, что в результате удара Исмаили бутсой, у Матвиенко образовалось рассечение и врачи "горняков" долго пытались остановить кровь.

Несмотря на опасную травму, Николай отыграл с повязкой на голове весь поединок до конца и даже заслужил похвалу от главного тренера Шахтера.

"Матвиенко – прекрасный футболист. Я хочу видеть его всегда таким, как сегодня вечером. Его игровые качества, его уровень очень высокий, особенно его характер. Когда шутил с ним, сказал, что в следующий раз я сломаю ему голову", – сказал после победы в Суперкубке Роберто Де Дзерби.

Свои извинения принес Матвиенко и виновник жуткой травмы Исмаили. На своей странице в Instagram бразилец опубликовал общее фото с Николаем и словами сожаления о случившемся.

"Извини, бро", – написал Исмаили.

Напомним, что в матче за Суперкубок Украины донецкий Шахтер разгромил киевское Динамо со счетом 3:0.