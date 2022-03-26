Железный Майк дал совет Джошуа: с Усиком лучше не драться

Майк Тайсон прогнозирует победу украинцу в поединке с Джошуа / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик принял решение покинуть Украину и начать подготовку к реваншу с Энтони Джошуа.

Спортивный мир живо отреагировал на эту новость. Знаменитый американский боксер Майк Тайсон сделал свой прогноз будущему поединку. По мнению бывшего абсолютного чемпиона мира, Энтони Джошуа поспешил с решение проводить реванш.

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"Я бы не дрался с ним прямо сейчас, если только в моем зале не было бы действительно неудобных леворуких бойцов. Знаете, Усик на самом деле переигрывает, обставляет тебя. Джошуа не был готов справиться с парнем с хорошим джебом. Габариты ничего не значат. Когда ты смотришь на статистику, она говорит, что один парень весит 109 килограммов, а второй – 100 килограммов. Но ты не можешь взвесить чьи-либо волю, желание и решимость. Подвижность Усика просто сбила Джошуа с толку. Я сталкивался с подвижность раньше. Это словно танцы. Кто-то за этим просто не успевает", – цитирует Майка Тайсона fightnews.info.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Отметим, что по словам промоутера Эй-Джея Эдди Хирна, реванш состоится в июне этого года. Точная дата и место поединка будет согласована с командой Усика в самое ближайшее время.