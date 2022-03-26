Залізний Майк дав пораду Джошуа: з Усиком краще не битися

Майк Тайсон прогнозує перемогу українцю у поєдинку з Джошуа / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик прийняв рішення залишити Україну та розпочати підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа.

Спортивний світ жваво відреагував на цю новину. Знаменитий американський боксер Майк Тайсон зробив свій прогноз майбутньому поєдинку. На думку колишнього абсолютного чемпіона світу, Ентоні Джошуа поспішив з рішенням проводити реванш.

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" Я б не бився з ним прямо зараз, якщо тільки в моїй залі не було б справді незручних ліворуких бійців. Знаєте, Усик насправді переграє, обставляє тебе. Джошуа не був готовий впоратися з хлопцем із гарним джебом. Габарити нічого не означають. Коли дивишся на статистику, вона каже, що один хлопець важить 109 кілограмів, а другий – 100 кілограмів. Але ти не можеш зважити чиїсь волю, бажання і рішучість. Рухливість Усика просто збила Джошуа з пантелику. Я стикався з рухливістю раніше. Це наче танці. Хтось за цим просто не встигає", – цитує Майка Тайсона fightnews.info.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Зазначимо, що за словами промоутера Ей-Джея Едді Гірна, реванш відбудеться у червні цього року. Точну дату та місце поєдинку буде погоджено з командою Усика найближчим часом.