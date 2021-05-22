Железная куколка! Украинка из кровавого спорта шикарна в купальнике на яхте и за рулем

Марина Мороз живет в солнечной Флориде / Фото: Instagram
Украинская спортсменка в самой престижной лиге смешанных единоборств UFC Марина Мороз готовится к следующему бою против Манон Фиоро по прозвищу "Зверь". Поединок против опасной француженки пройдет 5 июня в Лас-Вегасе. Но вместе с тем Мороз регулярно напоминает о своей женственности на страничке в Instagram.
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Фото Марины в купальнике на яхте, а потом за рулем с распущенными волосами произвели впечатление на ее поклонников. "Железная куколка", "Шикарная девочка", "Роскошная, как всегда", – писали ее фоловеры.
Недавно украинка угодила в скандал из-за фото на своей страничке. Спортсменка, проживающая в Майами, в бикини сексуально оперлась на капот спортивной машины. Один из подписчиков в комментариях назвал Марину "проституткой". А вскоре фото и вовсе исчезло со странички Мороз – соцсеть расценила его как неприличное.
Марина Мороз / Фото: Instagram
Позже, однако, Мороз вернула скандальную фотографию на свою страницу в Instagram, заявив: "Я опубликовала ее снова. А исчезла она потому, что хейтеры подали жалобу. И это – на фото в купальнике, представляете?"
Марина Мороз / Фото: Instagram
Отметим, что в смешанных единоборствах в активе Марины 10 побед и три поражения. И недавно украинка из боев в клетке показала черепа своих недругов.
Ранее единственная украинка в UFC Марина Мороз голодала ради веса и боялась дышать.
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