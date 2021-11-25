Ждите конца! Шевченко попросил приготовиться к новым поражениям

Андрей Шевченко у руля Дженоа / Фото: genoacfc.it
У руля Дженоа Андрей Шевченко дебютировал с поражения 0:2 от Ромы Жозе Моуринью.
Как признался сам обладатель "Золотого мяча"-2004, он готов к тому, что проигрыши продолжат сопровождать его команду.
"Наберитесь терпения, – обратился к болельщикам Шева в комментарии каналу Бомбардир. – Чемпионат Италии очень сложный, качественных команд очень много. Мы будем бороться. Не всегда будут удачные матчи, прекрасно понимаем. Но дождитесь конца".
Уверенности Шеве прибавляет тот факт, что от него в Италии не требуют мгновенных результатов.
"Люди готовы ждать. Все понимают, в каком состоянии нам передавалась команда. При этом никто особого прессинга не делает, никто не ждет, что игра и результаты поменяются за короткий период", – отметил украинский наставник "грифонов".
Отметим, что за 25 туров до финиша Дженоа пребывает в зоне вылета Серии А, занимая третье место с конца турнирной таблицы. При этом команду из Генуи ждет очень сложный календарь в конце 2021-го.
РАСПИСАНИЕ ШЕВЫ ДО КОНЦА ГОДА
- 28 ноября Удинезе – Дженоа (Серия А)
- 1 декабря Дженоа – Милан (Серия А)
- 5 декабря Ювентус – Дженоа (Серия А)
- 10 декабря Дженоа – Сампдория (Серия А)
- 14 декабря Дженоа – Салернитана (1/16 Кубка Италии)
- 17 декабря Лацио – Дженоа (Серия А)
- 21 декабря Дженоа – Аталанта (Серия А)
Как говорит Шевченко, "Если мы не вылетим из Серии А, это будет даже не как выигрыш чемпионата Италии, а как выигрыш Лиги чемпионов".