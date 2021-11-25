Дочекайтеся кінця! Шевченко попросив приготуватися до нових поразок

Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: genoacfc.it
Біля керма Дженоа Андрій Шевченко дебютував із поразки 0:2 від Роми Жозе Моурінью.
Як зізнався сам володар "Золотого м'яча"-2004, він готовий до того, що програші супроводжуватимуть його команду.
"Наберіться терпіння, – звернувся до вболівальників Шева у коментарі каналу Бомбардир. – Чемпіонат Італії дуже складний, якісних команд дуже багато. Ми боротимемося. Не завжди будуть вдалі матчі, чудово розуміємо. Але дочекайтеся кінця".
Впевненості Шеве додає той факт, що від нього в Італії не вимагають миттєвих результатів.
"Люди готові чекати. Усі розуміють, у якому стані нам передавалася команда. При цьому ніхто особливого пресингу не чинить, ніхто не чекає, що гра та результати зміняться за короткий період", – зауважив український наставник "грифонів".
Зазначимо, що за 25 турів до фінішу Дженоа перебуває у зоні вильоту Серії А, посідаючи третю сходинку з кінця турнірної таблиці. При цьому на команду з Генуї чекає дуже складний календар наприкінці 2021 року.
РОЗКЛАД ШЕВИ ДО КІНЦЯ РОКУ
- 28 листопада Удінезе – Дженоа (Серія А)
- 1 грудня Дженоа – Мілан (Серія А)
- 5 грудня Ювентус – Дженоа (Серія А)
- 10 грудня Дженоа – Сампдорія (Серія А)
- 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)
- 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)
- 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)
Як каже Шевченко, "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як виграш Ліги чемпіонів".