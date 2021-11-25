24 листопада 22:00
Манчестер Сіті 2
ПСЖ 1
24 листопада 22:00
Атлетіко 0
Мілан 1
24 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Порту 0
24 листопада 22:00
Спортинг 3
Боруссія Д 1
24 листопада 22:00
Шериф 0
Реал 3
24 листопада 22:00
Брюгге 0
Лейпциг 5
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
25 листопада 22:00
Рома --
Зоря --
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Дочекайтеся кінця! Шевченко попросив приготуватися до нових поразок

Андрій Трофімов
25 листопада, 10:06
Український тренер Дженоа закликає фанатів з терпінням поставитися до тимчасових невдач команди – мовляв, за це на них чекатиме моральна сатисфакція на фініші сезону

Андрій Шевченко біля керма Дженоа / Фото: genoacfc.it

Біля керма Дженоа Андрій Шевченко дебютував із поразки 0:2 від Роми Жозе Моурінью.

Як зізнався сам володар "Золотого м'яча"-2004, він готовий до того, що програші супроводжуватимуть його команду.

Реклама

"Наберіться терпіння, – звернувся до вболівальників Шева у коментарі каналу Бомбардир. – Чемпіонат Італії дуже складний, якісних команд дуже багато. Ми боротимемося. Не завжди будуть вдалі матчі, чудово розуміємо. Але дочекайтеся кінця".

Шевченко почав у Дженоа з поразки / Фото: Twitter

Впевненості Шеве додає той факт, що від нього в Італії не вимагають миттєвих результатів.

"Люди готові чекати. Усі розуміють, у якому стані нам передавалася команда. При цьому ніхто особливого пресингу не чинить, ніхто не чекає, що гра та результати зміняться за короткий період", – зауважив український наставник "грифонів".

Шева – в зоні вильоту / Фото: Twitter

Реклама

Зазначимо, що за 25 турів до фінішу Дженоа перебуває у зоні вильоту Серії А, посідаючи третю сходинку з кінця турнірної таблиці. При цьому на команду з Генуї чекає дуже складний календар наприкінці 2021 року.

РОЗКЛАД ШЕВИ ДО КІНЦЯ РОКУ

  • 28 листопада Удінезе – Дженоа (Серія А)
  • 1 грудня Дженоа – Мілан (Серія А)
  • 5 грудня Ювентус – Дженоа (Серія А)
  • 10 грудня Дженоа – Сампдорія (Серія А)
  • 14 грудня Дженоа – Салернітана (1/16 Кубка Італії)
  • 17 грудня Лаціо – Дженоа (Серія А)
  • 21 грудня Дженоа – Аталанта (Серія А)

Як каже Шевченко, "Якщо ми не вилетимо із Серії А, це буде навіть не як виграш чемпіонату Італії, а як виграш Ліги чемпіонів".

Реклама