28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
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Аталанта --
Янг Бойз --
29 сентября 19:45
Зенит --
Мальме --
29 сентября 22:00
Бавария --
Динамо --
29 сентября 22:00
Бенфика --
Барселона --
29 сентября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вильярреал --
29 сентября 22:00
Вольфсбург --
Севилья --
29 сентября 22:00
Зальцбург --
Лилль --
29 сентября 22:00
Ювентус --
Челси --
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Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
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Минай --
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Ждем результативный матч: котировки букмекеров на матч Шахтер – Интер

Александр Трикиша
28 сентября, 18:38
Букмекеры определились с коэффициентами на поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов между Шахтером и Интером

"Интер" - "Шахтер" / Фото: Reuters

Матч состоится сегодня, 28 сентября, в Киеве в НСК "Олимпийский", начало – в 19:45. Трансляция Шахтер – Интер есть на нашем сайте.

Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Букмекеры считают Интер фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Симоне Индзаги – 1.62, на ничью – 4.10, на победу Шахтера – 5.25.

Если перевести в процентное соотношение, то шансы команд оцениваются следующим образом:

  • Победа Шахтера – 18%
  • Победа Интера – 59%

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Самый вероятный счет встречи – минимальная победа Интера 1:0 (7.75). С одинаковой вероятностью встреча может завершиться победой Интера 2:0 или ничьей 1:1 (8.25). А победа Шахтера 1:0 оценивается коэффициентом 14.50.

Больше всего шансов отличиться, по мнению аналитиков, имеют Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес (по 4.50) в составе Интера и Марлос (4.33) и Даниил Сикан (4.50) – у Шахтера.

Кстати, букмекеры ожидают, что в матче будет забито три и больше мячей – коэффициент на это 1.75.

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