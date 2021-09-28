Ждем результативный матч: котировки букмекеров на матч Шахтер – Интер

"Интер" - "Шахтер" / Фото: Reuters

Матч состоится сегодня, 28 сентября, в Киеве в НСК "Олимпийский", начало – в 19:45. Трансляция Шахтер – Интер есть на нашем сайте.

Шахтер – Интер: где смотреть матч Лиги чемпионов

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Букмекеры считают Интер фаворитом встречи: коэффициент на победу команды Симоне Индзаги – 1.62, на ничью – 4.10, на победу Шахтера – 5.25.

Если перевести в процентное соотношение, то шансы команд оцениваются следующим образом:

Победа Шахтера – 18%

Победа Интера – 59%

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Самый вероятный счет встречи – минимальная победа Интера 1:0 (7.75). С одинаковой вероятностью встреча может завершиться победой Интера 2:0 или ничьей 1:1 (8.25). А победа Шахтера 1:0 оценивается коэффициентом 14.50.

Больше всего шансов отличиться, по мнению аналитиков, имеют Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес (по 4.50) в составе Интера и Марлос (4.33) и Даниил Сикан (4.50) – у Шахтера.

Кстати, букмекеры ожидают, что в матче будет забито три и больше мячей – коэффициент на это 1.75.