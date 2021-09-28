Чекаємо результативний матч: котирування букмекерів на матч Шахтар – Інтер

"Інтер" - "Шахтар" / Фото: Reuters

Матч відбудеться сьогодні, 28 вересня, в Києві в НСК "Олімпійський", початок – о 19:45. Трансляція Шахтар – Інтер є на нашому сайті.

Шахтар – Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Букмекери вважають Інтер фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі – 1.62, на нічию – 4.10, на перемогу Шахтаря – 5.25.

Якщо перевести в процентне співвідношення, то шанси команд оцінюються наступним чином:

Перемога Шахтаря – 18%

Перемога Інтера – 59%

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Найімовірніший рахунок зустрічі – мінімальна перемога Інтера 1:0 (7.75). З однаковою ймовірністю зустріч може завершитися перемогою Інтера 2:0 або нічиєю 1:1 (8.25). А перемога Шахтаря 1:0 оцінюється коефіцієнтом 14.50.

Найбільше шансів відзначитися, на думку аналітиків, мають Едін Джеко і Лаутаро Мартінес (по 4.50) в складі Інтера і Марлос (4.33) і Данило Сікан (4.50) – у Шахтаря.

До речі, букмекери очікують, що в матчі буде забито три і більше м'ячів – коефіцієнт на це 1.75.