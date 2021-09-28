28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
1 жовтня 19:30
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 14:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 17:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 19:30
Ворскла --
Інгулець --
3 жовтня 14:00
Верес --
Олександрія --
3 жовтня 17:00
Зоря --
Десна --
3 жовтня 17:00
Металіст 1925 --
Минай --
3 жовтня 19:30
Динамо --
Шахтар --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2020/21

Чекаємо результативний матч: котирування букмекерів на матч Шахтар – Інтер

Олександр Трикіша
28 вересня, 18:38
Букмекери визначилися з коефіцієнтами на поєдинок другого туру групового етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем і Інтером

"Інтер" - "Шахтар" / Фото: Reuters

Матч відбудеться сьогодні, 28 вересня, в Києві в НСК "Олімпійський", початок – о 19:45. Трансляція Шахтар – Інтер є на нашому сайті.

Шахтар – Інтер: де дивитися матч Ліги чемпіонів

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Букмекери вважають Інтер фаворитом зустрічі: коефіцієнт на перемогу команди Сімоне Індзагі – 1.62, на нічию – 4.10, на перемогу Шахтаря – 5.25.

Якщо перевести в процентне співвідношення, то шанси команд оцінюються наступним чином:

  • Перемога Шахтаря – 18%
  • Перемога Інтера – 59%

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Найімовірніший рахунок зустрічі – мінімальна перемога Інтера 1:0 (7.75). З однаковою ймовірністю зустріч може завершитися перемогою Інтера 2:0 або нічиєю 1:1 (8.25). А перемога Шахтаря 1:0 оцінюється коефіцієнтом 14.50.

Найбільше шансів відзначитися, на думку аналітиків, мають Едін Джеко і Лаутаро Мартінес (по 4.50) в складі Інтера і Марлос (4.33) і Данило Сікан (4.50) – у Шахтаря.

До речі, букмекери очікують, що в матчі буде забито три і більше м'ячів – коефіцієнт на це 1.75.

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