Жарче не бывает! Эта крошка с выдающимися формами разбивала сердца звезд футбола

Горячая американская модель Аналисия Чавес, которая встречалась с футболистами Каримом Бензема и Акселем Витселем, показала свои шикарные формы в купальнике

Американская модель Аналисия Чавес разбила сердце ни одному известному футболисту. Официально она состояла в отношениях с бельгийцем Акселем Витселем, а затем долго встречалась с форвардом мадридского Реала Каримом Бензема. Однако и без спортсменов горячая брюнетка не скучает, нежась под солнцем Калифорнии.

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"Абсолютно незабываемая", "Настоящий земной ангел", "Не бывает жарче, чем это", "Богиня", – писали девушке восхищенные фоловеры. А у Аналисии более двух миллионов подписчиков в Instagram.

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Интересно, что, по информации европейских СМИ, американская модель попадала в объятия и других футболистов – нидерландского нападающего Мемфиса Депая и звезды сборной Англии Рахима Стерлинга. Однако эта информация официального подтверждения не получила.

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Тем временем сексуальная хоккеистка вышла на мороз в купальнике. Очаровательная Микайла Демайтер демонстрирует, что не зря променяла спортивную карьеру на модельный бизнес.

Елена Вулицки Видео: Instagram