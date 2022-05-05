Завоевал любовь фанатов. "Сынок" Шевченко стал лучшим игроком месяца в команде АПЛ

Миколенко - лучший игрок Эвертона в апреле / Фото: Reuters

Игрок национальной команды Украины и ливерпульского Эвертона Виталий Миколенко быстро сумел завоевать симпатии болельщиков "ирисок".

В голосовании фанатов на звание лучшего игрока апреля украинец опередил Ришарлисона и Энтони Гордона.

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"Виталий Миколенко находится в клубе всего четыре месяца. За это время его родина была погружена в войну, которой она не заслуживает, и забота о семье и друзьях должна быть первостепенной в его мыслях. Однако его выступления на поле продемонстрировали глубину характера и атлетизма. Его быстро полюбили верные "Гудисону" фанаты. Миколенко набрал чуть больше 18% от общего количества голосов", – говорится в заявлении на сайте GrandOldTeam.

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Отметим, что сейчас команда Виталия Миколенко борется за выживание в Премьер-лиге. В последнем поединке Эвертон обыграл третью команду АПЛ Челси (1:0), а украинец был одним из лучших в составе "ирисок".

Эвертон vs Челси / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

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Напомним, Виталий Миколенко 1 января подписал контракт с Эвертоном сроком на 4,5 года. Динамо получило от Эвертона за украинца 23 млн евро – английский клуб перебил предложение Ромы, возглавляемой Жозе Моуринью.

Миколенко в Эвертоне – до лета 2026-го / Фото: официальный сайт "Эвертон"

Напомним, полтора года назад, во время подготовки к ответственному матчу в Лиге наций против Испании, Шевченко вычитал Миколенко во время тренировки, назвав его "сынком". Тот поединок украинцы выиграли 1:0.