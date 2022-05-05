Завоював любов фанатів. "Синок" Шевченка став найкращим гравцем місяця в команді АПЛ

Миколенко - найкращий гравець Евертона у квітні / Фото: Reuters

Гравець національної команди України та ліверпульського Евертона Віталій Міколенко швидко зумів завоювати симпатії вболівальників "ірисок".

У голосуванні фанатів на звання найкращого гравця квітня українець випередив Рішарлісона та Ентоні Гордона.

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"Віталій Миколенко перебуває у клубі лише чотири місяці. За цей час його батьківщина була занурена у війну, якої вона не заслуговує, і турбота про сім'ю та друзів має бути першорядною у його думках. Проте його виступи на полі продемонстрували глибину характеру та атлетизму. Його швидко полюбили вірні "Гудісон" фанати. Миколенко набрав трохи більше 18% від загальної кількості голосів", – йдеться у заяві на сайті GrandOldTeam.

Віталій Миколенко / Фото: Reuters

Зазначимо, що зараз команда Віталія Миколенка веде боротьбу за виживання у Прем'єр-лізі. В останньому поєдинку Евертон обіграв третю команду АПЛ Челсі (1:0), а українець був одним із найкращих у складі "ірисок".

Евертон vs Челсі / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

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Нагадаємо, Віталій Миколенко 1 січня підписав контракт із Евертоном терміном на 4,5 роки. Динамо отримало від Евертона за українця 23 млн євро – англійський клуб перебив пропозицію Роми, яку очолює Жозе Моурінью.

Миколенко в Евертоні – до літа 2026-го / Фото: офіційний сайт "Евертон"

Нагадаємо, півтора роки тому, під час підготовки до відповідального матчу у Лізі націй проти Іспанії, Шевченко вичитав Миколенка під час тренування, назвавши його "синком". Той поєдинок українці виграли 1:0.