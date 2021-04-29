Заткнись! Игрок ПСЖ нагрубил тренеру МанСити

Итальянский легионер парижан Верратти в неучтивой форме попросил закрыть рот наставника манкунианцев Гвардиолу – что так взбесило футболиста

Верратти и Гвардиола / Фото: Reuters

Во время полуфинального матча Лиги чемпионов между французским Пари-Сен Жермен и английским Манчестер Сити главного тренера гостей Хосепа Гвардиола оскорбил полузащитник парижан Марко Верратти.

Напомним, проигрывая в счете, Манчестер Сити одолел ПСЖ 2:1.

Как сообщает Football Italia, в одном из эпизодов, когда полузащитник ПСЖ Верратти совершил опасный подкат, пытаясь отобрать мяч у футболиста Манчестер Сити, Гвардиола обратился к арбитру с просьбой наказать итальянца. Это услышал сам Верратти и нахамил Хосепу на испанском языке: "Чего ты хочешь? Заткнись!"

Именно эту фразу 28-летнего Верратти 50-летнему Гвардиоле отчетливо услышали комментаторы телеканала Sky Sport Italia.

Однако она пролетела мимо ушей немецкого рефери поединка Феликса Брыха, поэтому за свой длинный язык Вератти наказания не получил.

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Ранее мы писали, что за игру с ПСЖ украинский легионер МанСити Зинченко получил такую же оценку, как и лидер парижан Неймар. С передачи Александра де Брюйне забил переломный в матче гол.

Ответный матч Манчестер Сити – ПСЖ пройдет 4 мая. Победитель этой пары в финале Лиги чемпионов встретится с лучшим в противостоянии Реал – Челси, первый поединок которых в Мадриде завершился вничью 1:1.