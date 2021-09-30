Заря против Моуринью и другие: расписание матчей четверга в Лиге конференций

Трофей Лиги конференций состоит из 32 изгибающихся граней / Фото: UEFA.com

Вашему вниманию – расписание и обновляемые результаты матчей второго тура Лиги конференций, в котором центральный для Украины поединок проходит в Запорожье. Онлайн Заря Рома доступен на нашем сайте.

Лига конференций, 2 тур

Четверг, 30 сентября

Группа C

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19:45 Заря (Украина) – Рома (Италия)

19:45 ЦСКА (С, Болгария) – Буде-Глимт (Норвегия)

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Группа A

19:45 ЛАСК (Австрия) – Маккаби (Т-А, Израиль)

19:45 Алашкерт (Армения) – ХИК (Финляндия)

Группа B

19:45 Партизан (Сербия) – Флора (Эстония)

19:45 Гент (Бельгия) – Анортосис (Кипр)

Группа D

19:45 АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Яблонец (Чехия)

19:45 ЧФР (Румыния) – Раннерс (Дания)

Группа E

22:00 Унион Берлин (Германия) – Маккаби (Х, Израиль)

22:00 Фейеноорд (Нидерланды) – Славия (Чехия)

Группа F

22:00 Копенгаген (Дания) – Линкольн (Гибралтар)

22:00 ПАОК (Греция) – Слован (Словакия)

Группа G

22:00 Витесс (Нидерланды) – Ренн (Франция)

22:00 Тоттенхэм (Англия) – Мура (Словения)

Группа H

22:00 Базель (Швейцария) – Кайрат (Казахстан)

22:00 Омония (Кипр) – Карабах (Азербайджан)

Трансляции матчей Лиги конференций – на Megogo.

Заря и трофей Лиги конференций / Фото: Getty Images

Напомним, ранее на этой неделе в Лиге чемпионов свои матчи провели Шахтер и Динамо.

"Горняки" в Киеве сыграли 0:0 с Интером.

Динамо проиграло в Мюнхене Баварии 0:5.