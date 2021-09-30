Зоря проти Моурінью та інші: розклад матчів четверга в Лізі конференцій

Трофей Ліги конференцій складається з 32 звивистих граней / Фото: UEFA.com
До вашої уваги – розклад і оновлювані результати матчів другого туру Ліги конференцій, в якому центральний для України поєдинок проходить в Запоріжжі. Онлайн Зоря Рома доступний на нашому сайті.
Ліга конференцій, 2-й тур
Четвер, 30 вересня
Група C
19:45 Зоря (Україна) – Рома (Італія)
19:45 ЦСКА (С, Болгарія) – Буді-Глимт (Норвегія)
Група A
19:45 ЛАСК (Австрія) – Маккабі (Т-А, Ізраїль)
19:45 Алашкерт (Вірменія) – ХІК (Фінляндія)
Група B
19:45 Партизан (Сербія) – Флора (Естонія)
19:45 Гент (Бельгія) – Анортосіс (Кіпр)
Група D
19:45 АЗ Алкмаар (Нідерланди) – Яблонець (Чехія)
19:45 ЧФР (Румунія) – Рандерс (Данія)
Група E
22:00 Уніон Берлін (Німеччина) – Маккабі (Х, Ізраїль)
22:00 Фейєноорд (Нідерланди) – Славія (Чехія)
Група F
22:00 Копенгаген (Данія) – Лінкольн (Гібралтар)
22:00 ПАОК (Греція) – Слован (Словаччина)
Група G
22:00 Вітесс (Нідерланди) – Ренн (Франція)
22:00 Тоттенгем (Англія) – Мура (Словенія)
Група H
22:00 Базель (Швейцарія) – Кайрат (Казахстан)
22:00 Омонія (Кіпр) – Карабах (Азербайджан)
Трансляції матчів Ліги конференцій – на Megogo.
Нагадаємо, раніше цього тижня в Лізі чемпіонів свої матчі провели Шахтар і Динамо.
"Гірники" в Києві зіграли 0:0 з Інтером.