Зоря проти Моурінью та інші: розклад матчів четверга в Лізі конференцій

Трофей Ліги конференцій складається з 32 звивистих граней / Фото: UEFA.com

До вашої уваги – розклад і оновлювані результати матчів другого туру Ліги конференцій, в якому центральний для України поєдинок проходить в Запоріжжі. Онлайн Зоря Рома доступний на нашому сайті.

Ліга конференцій, 2-й тур

Четвер, 30 вересня

Група C

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19:45 Зоря (Україна) – Рома (Італія)

19:45 ЦСКА (С, Болгарія) – Буді-Глимт (Норвегія)

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Група A

19:45 ЛАСК (Австрія) – Маккабі (Т-А, Ізраїль)

19:45 Алашкерт (Вірменія) – ХІК (Фінляндія)

Група B

19:45 Партизан (Сербія) – Флора (Естонія)

19:45 Гент (Бельгія) – Анортосіс (Кіпр)

Група D

19:45 АЗ Алкмаар (Нідерланди) – Яблонець (Чехія)

19:45 ЧФР (Румунія) – Рандерс (Данія)

Група E

22:00 Уніон Берлін (Німеччина) – Маккабі (Х, Ізраїль)

22:00 Фейєноорд (Нідерланди) – Славія (Чехія)

Група F

22:00 Копенгаген (Данія) – Лінкольн (Гібралтар)

22:00 ПАОК (Греція) – Слован (Словаччина)

Група G

22:00 Вітесс (Нідерланди) – Ренн (Франція)

22:00 Тоттенгем (Англія) – Мура (Словенія)

Група H

22:00 Базель (Швейцарія) – Кайрат (Казахстан)

22:00 Омонія (Кіпр) – Карабах (Азербайджан)

Трансляції матчів Ліги конференцій – на Megogo.

Зоря і трофей Ліги конференцій / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше цього тижня в Лізі чемпіонів свої матчі провели Шахтар і Динамо.

"Гірники" в Києві зіграли 0:0 з Інтером.

Динамо програло в Мюнхені Баварії 0:5.