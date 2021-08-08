Заря – Динамо: видео голов и обзор матча УПЛ

Киевляне одолели команду Виктора Скрипника в непростом поединке, в котором нашлось место двумя нереализованным пенальти

Динамо сильнее Зари / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня Динамо сумело одолеть в гостях Зарю в матче 3 тура чемпионата Украины. Команда Мирчи Луческу продолжает идти по сезону без потерь.

Уже в середине первого тайма киевляне вышли вперед. Сирота откликнулся на подачу Шапаренко с углового и вогнал мяч в сетку ворот Шевченко. Для защитника это был первый гол в футболке Динамо.

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После перерыва команды обменялись нереализованными пенальти. Удар Де Пены отбил вратарь Зари, а выстрел Фаворова пришелся в штангу ворот Динамо.

Удвоить преимущество Динамо позволил Буяльский. Хавбек оказался перед штрафной неприкрытый и точно выстрелил в угол ворот Шевченко. Заря смогла лишь организовать гол престижа усилиями Фримпонга. Вашему вниманию – видео голов и лучших моментов матча в Запорожье:

18 минута. Гол Александра Сироты.

71 минута. Промах Карлоса Де Пены с пенальти.

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76 минута. Промах Дениса Фаворова с пенальти.

80 минута. Гол Виталия Буяльского.

90+4 минута. Гол Овусу Фримпонга.

ОБЗОР МАТЧА

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