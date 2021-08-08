Зоря – Динамо: відео голів та огляд матчу УПЛ

Динамо сильніше за Зорю / Фото: официальный сайт УПЛ
Сьогодні Динамо зуміло здолати в гостях Зорю в матчі 3 туру чемпіонату України. Команда Мірчі Луческу продовжує йти по сезону без втрат.
Уже в середині першого тайму кияни вийшли вперед. Сирота відгукнувся на подачу Шапаренка з кутового і увігнав м'яч у сітку воріт Шевченка. Для захисника це був перший гол у футболці Динамо.
Читайте також: Розклад і результати 3-го туру чемпіонату України з футболу
Після перерви команди обмінялися нереалізованими пенальті. Удар Де Пени відбив воротар Зорі, а постріл Фаворова прийшовся в стійку воріт Динамо.
Подвоїти перевагу Динамо дозволив Буяльський. Хавбек виявився перед майданчиком неприкритий і точно вистрілив в кут воріт Шевченка. Зоря змогла лише організувати гол престижу зусиллями Фрімпонга. До вашої уваги – відео голів та найкращих моментів матчу в Запоріжжі:
18 хвилина. Гол Олександра Сироти.
71 хвилина. Промах Карлоса Де Пени з пенальті.
76 хвилина. Промах Дениса Фаворова з пенальті.
80 хвилина. Гол Віталія Буяльського.
90+4 хвилина. Гол Овусу Фрімпонга.
ОГЛЯД МАТЧУ
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ
Новини на цю ж тему: