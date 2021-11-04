Заря – ЦСКА: онлайн-трансляция матча Лиги конференций

Заря vs ЦСКА / Фото: Коллаж: Сегодня
Начнется четверговый поединок украинской Зари и болгарского ЦСКА на запорожской "Славутич Арене" в 19:45 по киевскому времени. Вашему вниманию – онлайн-трансляция этого противостояния.
ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ
После выездного поражения от норвежского Буде-Глимт (1:3) и домашнего проигрыша Роме (0:3) Заря реанимировала свои шансы на евровесну, две недели назад одолев ЦСКА в Софии 1:0. Сегодня команде Виктора Скрипника то же нужно сделать и в Запорожье, чтобы сохранить свои претензии на ТОП-2 в группе.
- 4 тур – 4 ноября
19:45 Заря – ЦСКА
22:00 Рома – Буде-Глимт
- 5 тур – 25 ноября
Рома – Заря
Буде-Глимт – ЦСКА
- 6 тур – 9 декабря
Заря – Буде-Глимт
ЦСКА – Рома
ТРЕНИРОВКА ЗАРИ
ФОРМАТ ЛИГИ КОНФЕРЕНЦИЙ
- Это – дебютный розыгрыш третьего по рангу, но отнюдь не слабого по составу участников, еврокубка УЕФА.
- Победители восьми групп Лиги конференций напрямую выходят в 1/8 финала турнира. Вторые места играют стыковые матчи с командами, занявшими третьи места в группах Лиги Европы, за оставшиеся восемь путевок в 1/8 финала Лиги конференций. Плей-офф пройдет 17 и 24 февраля.
- Первый финал Лиги конференций УЕФА состоится 25 мая 2022 года в албанской Тиране.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Небольшим фаворитом матча в Запорожье 4 ноября аналитики называют Зарю. На ее победу установлен коэффициент 2.34, на ничью – 3.45, на победу софийского ЦСКА – 3.10. Исходя из этих котировок, вероятность исходов следующая:
- выигрыш Зари – 41%
- ничья – 28%
- выигрыш ЦСКА – 31%
- наиболее вероятный счет – 1:1.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч Заря Луганск – ЦСКА София в четверг 4 ноября, начиная с 19:45, покажет платформа Megogo.
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