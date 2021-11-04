Зоря – ЦСКА: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Зоря vs ЦСКА / Фото: Колаж: Сьогодні
Початок четвергового поєдинку української Зорі та болгарського ЦСКА на запорізькій "Славутичі Арені" – о 19:45 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.
ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ
Після виїзної поразки від норвезького Буде-Глімт (1:3) та домашнього програшу Роме (0:3) Зоря реанімувала свої шанси на євровесну, два тижні тому здолавши ЦСКА у Софії 1:0. Сьогодні команді Віктора Скрипника те саме треба зробити і в Запоріжжі, щоб зберегти свої претензії на ТОП-2 у групі.
- 4 тур – 4 листопада
19:45 Зоря – ЦСКА
22:00 Рома – Буде-Глімт
- 5 тур – 25 листопада
Рома – Зоря
Буде-Глімт – ЦСКА
- 6 тур – 9 грудня
Зоря – Буде-Глімт
ЦСКА – Рома
ТРЕНУВАННЯ Світанку
ФОРМАТ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ
- Це – дебютний розіграш третього за рангом, але аж ніяк не слабкого за складом учасників, єврокубка УЄФА.
- Переможці восьми груп Ліги конференцій безпосередньо виходять до 1/8 фіналу турніру. Другі місця грають стикові матчі з командами, що посіли треті місця в групах Ліги Європи, за вісім путівок, що залишилися в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Плей-офф пройде 17 та 24 лютого.
- Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Невеликим фаворитом матчу у Запоріжжі 4 листопада аналітики називають Зорю. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.34, на нічию – 3.45, на перемогу софійського ЦСКА – 3.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:
- виграш Зорі – 41%
- нічия – 28%
- виграш ЦСКА – 31%
- найімовірніший рахунок – 1:1
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ
У прямому ефірі матч Зоря Луганськ – ЦСКА Софія у четвер, 4 листопада, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.
Дивіться, як перед матчем із ЦСКА Зоря розгромила в УПЛ Металіст 1925