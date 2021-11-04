3 листопада 22:00
Манчестер Сіті 4
Брюгге 1
3 листопада 22:00
Лейпциг 2
ПСЖ 2
3 листопада 22:00
Ліверпуль 2
Атлетіко 0
3 листопада 22:00
Спортинг 4
Бешикташ 0
3 листопада 22:00
Боруссія Д 1
Аякс 3
3 листопада 22:00
Шериф 1
Інтер 3
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
4 листопада 19:45
Зоря --
ЦСКА Софія --
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Зоря – ЦСКА: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Андрій Трофімов
4 листопада, 10:18
У четвер, 4 листопада, луганська Зоря грає з софійським ЦСКА у Запоріжжі в четвертому турі Ліги конференцій – все найцікавіше про матч в онлайн-режимі

Зоря vs ЦСКА / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок четвергового поєдинку української Зорі та болгарського ЦСКА на запорізькій "Славутичі Арені" – о 19:45 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.

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ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Після виїзної поразки від норвезького Буде-Глімт (1:3) та домашнього програшу Роме (0:3) Зоря реанімувала свої шанси на євровесну, два тижні тому здолавши ЦСКА у Софії 1:0. Сьогодні команді Віктора Скрипника те саме треба зробити і в Запоріжжі, щоб зберегти свої претензії на ТОП-2 у групі.

Заря обіграла ЦСКА два тижні тому 1:0

  • 4 тур – 4 листопада

19:45 Зоря – ЦСКА
22:00 Рома – Буде-Глімт

  • 5 тур – 25 листопада

Рома – Зоря
Буде-Глімт – ЦСКА

  • 6 тур – 9 грудня

Зоря – Буде-Глімт
ЦСКА – Рома

ТРЕНУВАННЯ Світанку

Зоря – тренування перед матчем з ЦСКА / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

ФОРМАТ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

  • Це – дебютний розіграш третього за рангом, але аж ніяк не слабкого за складом учасників, єврокубка УЄФА.
  • Переможці восьми груп Ліги конференцій безпосередньо виходять до 1/8 фіналу турніру. Другі місця грають стикові матчі з командами, що посіли треті місця в групах Ліги Європи, за вісім путівок, що залишилися в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Плей-офф пройде 17 та 24 лютого.
  • Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.

Трофей Ліги конференцій / Фото: UEFA.com

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Невеликим фаворитом матчу у Запоріжжі 4 листопада аналітики називають Зорю. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.34, на нічию – 3.45, на перемогу софійського ЦСКА – 3.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:

  • виграш Зорі – 41%
  • нічия – 28%
  • виграш ЦСКА – 31%
  • найімовірніший рахунок – 1:1

Аллах'яр – топ-бомбардир Зорі / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Зоря Луганськ – ЦСКА Софія у четвер, 4 листопада, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.

Дивіться, як перед матчем із ЦСКА Зоря розгромила в УПЛ Металіст 1925