Зоря – ЦСКА: онлайн-трансляція матчу Ліги конференцій

Зоря vs ЦСКА / Фото: Колаж: Сьогодні

Початок четвергового поєдинку української Зорі та болгарського ЦСКА на запорізькій "Славутичі Арені" – о 19:45 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція цього протистояння.

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ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Після виїзної поразки від норвезького Буде-Глімт (1:3) та домашнього програшу Роме (0:3) Зоря реанімувала свої шанси на євровесну, два тижні тому здолавши ЦСКА у Софії 1:0. Сьогодні команді Віктора Скрипника те саме треба зробити і в Запоріжжі, щоб зберегти свої претензії на ТОП-2 у групі.

Заря обіграла ЦСКА два тижні тому 1:0

4 тур – 4 листопада

19:45 Зоря – ЦСКА

22:00 Рома – Буде-Глімт

5 тур – 25 листопада

Рома – Зоря

Буде-Глімт – ЦСКА

6 тур – 9 грудня

Зоря – Буде-Глімт

ЦСКА – Рома

ТРЕНУВАННЯ Світанку

Зоря – тренування перед матчем з ЦСКА / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

ФОРМАТ ЛІГИ КОНФЕРЕНЦІЙ

Це – дебютний розіграш третього за рангом, але аж ніяк не слабкого за складом учасників, єврокубка УЄФА.

Переможці восьми груп Ліги конференцій безпосередньо виходять до 1/8 фіналу турніру. Другі місця грають стикові матчі з командами, що посіли треті місця в групах Ліги Європи, за вісім путівок, що залишилися в 1/8 фіналу Ліги конференцій. Плей-офф пройде 17 та 24 лютого.

Перший фінал Ліги конференцій УЄФА відбудеться 25 травня 2022 року в албанській Тирані.

Трофей Ліги конференцій / Фото: UEFA.com

ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Невеликим фаворитом матчу у Запоріжжі 4 листопада аналітики називають Зорю. На її перемогу встановлено коефіцієнт 2.34, на нічию – 3.45, на перемогу софійського ЦСКА – 3.10. Виходячи з цих котирувань, ймовірність наслідків наступна:

виграш Зорі – 41%

нічия – 28%

виграш ЦСКА – 31%

найімовірніший рахунок – 1:1

Аллах'яр – топ-бомбардир Зорі / Фото: Официальный сайт ФК "Заря" Луганск

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Зоря Луганськ – ЦСКА Софія у четвер, 4 листопада, починаючи з 19:45, покаже платформа Megogo.

Дивіться, як перед матчем із ЦСКА Зоря розгромила в УПЛ Металіст 1925