Заря – Буде-Глимт: во сколько и где смотреть матч Лиги конференций

Заря vs Буде-Глимт / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
Сегодня вслед за Шахтером и Динамо свой последний поединок в еврокубковом сезоне проведет и Заря. Луганчане в шестом туре Лиги конференций примут норвежский Буде-Глимт. Онлайн Заря – Буде-Глимт доступен на нашем сайте.
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч Лиги конференций Заря – Буде-Глимт в четверг, 9 декабря, начиная с 19:45, покажет видеосервис Megogo.
Заря, независимо от результата матча с Буде-Глимт, финиширует третьей в своей группе, чего недостаточно для евровесны. Тогда как норвежскому клубу сегодня нужна победа, чтобы гарантированно занять первую строчку в квартете и напрямую, минуя плей-офф, выйти в 1/8 финала Лиги конференций.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Фаворитом сегодняшнего матча на "Славутич-Арене" в Запорожье аналитики букмекерских контор называют Буде-Глимт. На победу гостей установлен коэффициент 1.83, на ничью – 3.85, на победу Зари – 4.35. Исходя из этих котировок, вероятность исходов матча следующая:
- выигрыш Зари – 22%
- ничья – 25%
- выигрыш Буде-Глимт – 53%
- наиболее вероятный счет – 1:1
Напомним, что Заря встречалась с Буде-Глимт в гостях на старте группового раунда. Тогда норвежцы победили 3:1.