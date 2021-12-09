Зоря – Буде-Глімт: о котрій і де дивитись матч Ліги конференцій

Зоря vs Буде-Глімт / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Сьогодні слідом за Шахтарем та Динамо свій останній поєдинок у єврокубковому сезоні проведе і Зоря. Луганці в шостому турі Ліги конференцій приймуть норвезький Буде-Глімт. Онлайн Зоря – Буде-Глімт доступний на нашому сайті.

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч Ліги конференцій Зоря – Буде-Глімт у четвер, 9 грудня, починаючи з 19:45, покаже відеосервіс Megogo.

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Зоря vs Буде-Глімт / Фото: Колаж: Сьогодні

Зоря, незалежно від результату матчу з Буде-Глімтом, фінішує третьою у своїй групі, чого недостатньо для євровесни. Позаяк норвезькому клубу сьогодні потрібна перемога, щоб гарантовано посісти перший рядок у квартеті і відразу, минаючи плей-оф, вийти до 1/8 фіналу Ліги конференцій.

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ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Фаворитом сьогоднішнього матчу на "Славутич-Арені" у Запоріжжі аналітики букмекерських контор називають Буде-Глімт. На перемогу гостей встановлено коефіцієнт 1.83, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 4.35. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

виграш Зорі – 22%

нічия – 25%

виграш Буде-Глімт – 53%

найімовірніший рахунок – 1:1

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Тренер Зорі Віктор Скрипник / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Зоря зустрічалася з Буде-Глімтом у гостях на старті групового раунду. Тоді норвежці перемогли 3:1.