Заразилась через секс: появились подробности допинг-скандала Даяны Ястремской

Украинская спортсменка сознательно не принимала допинг – запрещенное вещество попало в организм через близость с любимым человеком

Даяна Ястремская / Фото: Getty Images

Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала полный текст решения по делу украинской теннисистки Даяны Ястремской, которую оправдали в деле по употреблению допинга.

В документе сообщается, что Даяна перед сдачей внесоревновательной допинг-пробы ночевала у своего парня, и они были дважды близки — вечером и рано утром.

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Даяна Ястремская проиграла на старте Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

В ходе следствия были выслушаны показания Ястремской и ее бойфренда. Они подтвердили, что были вместе вечером 23 ноября 2020 года, а также утром следующего дня – в день, когда Даяна сдала пробу. Показания подтвердила и мама Ястремской.

Даяна Ястремская / Фото: Reuters

Кроме того, чтобы доказать свою невиновность украинская теннисистка прошла полиграф, который с точностью 99% подтвердил, что Ястремская не принимала местеролон — анаболик андрогенного типа.

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Даяна Ястремская / Фото: Reuters

В пользу Дианы сыграло и заявление экспертов о том, что концентрация препарата в организме была низкой, а анализ образца волос дал отрицательный результат. Этот факт свидетельствует о том, что Ястремская не принимает препарат.

Даяна Ястремская / Фото: Instagram

Два приглашенных специалиста-эндокринолога обосновали, что нет доказательств, что местеролон улучшает спортивные результаты или вообще подходит для использования женщинами.

Напомним, что Ястремская была временно отстранена от соревнований с ноября 2020 года. В июне этого года ее оправдали.

Даяна Ястремская / Фото: Instagram

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