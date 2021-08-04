Заразилась через секс: появились подробности допинг-скандала Даяны Ястремской

Даяна Ястремская / Фото: Getty Images
Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала полный текст решения по делу украинской теннисистки Даяны Ястремской, которую оправдали в деле по употреблению допинга.
В документе сообщается, что Даяна перед сдачей внесоревновательной допинг-пробы ночевала у своего парня, и они были дважды близки — вечером и рано утром.
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Даяна Ястремская проиграла на старте Олимпиады-2020 / Фото: Reuters
Даяна Ястремская проиграла на старте Олимпиады-2020 / Фото: Reuters
В ходе следствия были выслушаны показания Ястремской и ее бойфренда. Они подтвердили, что были вместе вечером 23 ноября 2020 года, а также утром следующего дня – в день, когда Даяна сдала пробу. Показания подтвердила и мама Ястремской.
Даяна Ястремская / Фото: Reuters
Кроме того, чтобы доказать свою невиновность украинская теннисистка прошла полиграф, который с точностью 99% подтвердил, что Ястремская не принимала местеролон — анаболик андрогенного типа.
Даяна Ястремская / Фото: Reuters
В пользу Дианы сыграло и заявление экспертов о том, что концентрация препарата в организме была низкой, а анализ образца волос дал отрицательный результат. Этот факт свидетельствует о том, что Ястремская не принимает препарат.
Даяна Ястремская / Фото: Instagram
Два приглашенных специалиста-эндокринолога обосновали, что нет доказательств, что местеролон улучшает спортивные результаты или вообще подходит для использования женщинами.
Напомним, что Ястремская была временно отстранена от соревнований с ноября 2020 года. В июне этого года ее оправдали.
Даяна Ястремская / Фото: Instagram
Выступление на Олимпиаде-2020 в Токио было провальным для 21-летней украинки. Даяна програла в первом же раунде одиночного разряда Лейле Фернандес из Канады. А парном выступлении (в дуэте с Элиной Свитолиной) уступили француженкам Ализе Корне и Фионе Ферро.
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