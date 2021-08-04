Украина взлетела в медальном зачете Олимпиады после четырех медалей подряд

Борец Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль Олимпиады-2020.
Его коллега Парвиз Насибов пополнил копилку Украины серебром.
Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые награды.
А еще одну бронзовую награду Украине принесла Ирина Коляденко, выступающая в вольной борьбе.
После этого успеха Украина поднялась на 37-е место! Еще утром наша команда плелась в седьмом десятке!
Медальный зачет Олимпиады-2020
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.
На Олимпиаде-2020 разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта, четыре из них – карате, скалолазание, серфинг, скейтбординг – впервые представлены на Олимпиаде.