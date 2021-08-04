Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно
Главная Олимпийские игры 2020

Олимпиада 2020 в Токио

Главная Расписание Медали Хроники Видео Сборная Украины Мы в Токио
СЕГОДНЯ Новости спорта Олимпийские игры Токио 2020

Украина взлетела в медальном зачете Олимпиады после четырех медалей подряд

Александр Трикиша Александр Трикиша
4 августа, 15:55
Копировать ссылку
Украина в среду, 4 августа, завоевала четыре медали! Это самый урожайный день для нашей страны на Олимпийских играх в Токио!
Жан Беленюк принес Украине первое золото Токио
Жан Беленюк принес Украине первое золото Токио / Фото: Reuters

Борец Жан Беленюк принес Украине первую золотую медаль Олимпиады-2020.

Его коллега Парвиз Насибов пополнил копилку Украины серебром.

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые награды.

А еще одну бронзовую награду Украине принесла Ирина Коляденко, выступающая в вольной борьбе.

После этого успеха Украина поднялась на 37-е место! Еще утром наша команда плелась в седьмом десятке!

В тренде

Медальный зачет Олимпиады-2020

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

На Олимпиаде-2020 разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта, четыре из них – карате, скалолазание, серфинг, скейтбординг – впервые представлены на Олимпиаде.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
32
22
16
70
2
flag США СШАUS
25
31
23
79
3
flag Япония ЯпонияJP
21
7
12
40
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
15
18
15
48
5
flag Австралия АвстралияAU
15
4
17
36
6
flag ОКР ОКРROC
14
21
18
53
7
flag Германия ГерманияDE
8
8
16
32
8
flag Франция ФранцияFR
6
10
9
25
9
flag Италия ИталияIT
6
9
15
30
10
flag Нидерланды НидерландыNL
6
8
9
23
Все медали
Летние Игры в Токио
дней
часов
минут
секунд
До закрытия Олимпиады
Новости из Токио
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять