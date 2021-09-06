8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Запрет снят! Украинские болельщики смогут смотреть матчи в Европе

Любомир Луканюк
6 сентября, 23:16
УЕФА открыл на стадионах гостевые сектора, и теперь фанаты будут поддерживать свои клубы в выездных поединках еврокубков

Теперь украинские болельщики могут поддерживать наши клубы в Европе / Фото: REUTERS

С групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций команды в гостях не останутся без поддержки. Запрет визита болельщиков на выездные матчи команд снят.

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Исполком УЕФА проанализировал статистику кампании по вакцинации населения в Европе, а также учел отмену ограничений на перемещение для привитых и переболевших ковидом людей в большом количестве стран. Именно на основе этих факторов и было принято решение об отмене запрета гостевых секторов, информирует официальный сайт УЕФА.

Отмечается, что при перемещениях болельщикам необходимо учитывать ковидные ограничения, введенные на государственном уровне некоторыми странами.

Напомним, Украину в еврокубках представляют три клуба: Динамо и Шахтер в Лиге чемпионов, а также Заря в Лиге конференций.

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Динамо на групповом этапе встретится с Баварией (Германия), Барселоной (Испания) и Бенфикой (Португалия).

Шахтер сыграет против Интера (Италия), Реала (Испания) и Шерифа (Молдова).

Соперники Зари – Рома (Италия), ЦСКА (Болгария) и Буде-Глимт (Норвегия).

Ранее победитель ЛЧ угодил в скандал, упав на гигантскую рыбу.

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