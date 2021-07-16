Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Лига чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблицы Команды Мисс Евро Прогнозы Видео
СЕГОДНЯ Новости спорта Лига чемпионов 2020/2021

Реверанс УЕФА России: следующий финал Лиги чемпионов – в Питере, затем – опять Стамбул

Елена Павлова Елена Павлова
16 июля, 21:42
Копировать ссылку
В УЕФА определились с городами, которые в ближайшее время примут финалы Лиги чемпионов. Они пройдут в России, Турции, Мюнхене и Англии
Арены в Мюнхене, Стамбуле и Санкт-Петербурге
Арены в Мюнхене, Стамбуле и Санкт-Петербурге / Фото: UEFA.com

Сегодня, 16 июля, исполнительный комитет УЕФА определился с местом проведения финалов ближайших розыгрышей Лиги чемпионов. Ранее победитель ЛЧ угодил в скандал, упав на гигантскую рыбу.

Читайте также: Для Григорчука Лига чемпионов закончилась, Вернидуб идет дальше: результаты матчей вторника

Так, решающий матч ЛЧ сезона-2022/2023, который изначально планировали провести в Мюнхене, пройдет в Стамбуле. УЕФА пришлось принять такое решение, чтобы компенсировать Турции потерю финала минувшего розыгрыша. Ключевой поединок Лиги в 2021 году был перенесен из Стамбула в Порту из соображений эпидемиологической безопасности.

Однако и Мюнхен не остался с пустыми руками. Баварская столица также получила от УЕФА свой финал Лиги чемпионов, вот только пройдет он на несколько лет позже, в сезоне-2024/2025.

/ Фото: Getty Images

В сезоне-2023/2024, как и планировалось, решающий матч главного клубного турнира Европы пройдет в Лондоне на "Уэмбли". Хотя во время плей-офф Евро-2020 английские болельщики вели себя безобразно – оскорбляли других фанатов, светили в лицо вратарю во время пенальти, устроили давку возле стадиона.

Финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022 пройдет в Санкт-Петербурге, который принимал и матчи Евро-2020.

Ранее первой жертвой нового правила УЕФА стал боснийский Борац.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
Сборная Украины
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Алена
Мироненко

Украина
Фото красотки
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Покер - это спорт!
Новости покера
Опрос

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять