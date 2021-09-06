8 вересня 21:45
Чехія --
Україна --
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
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Заборона знята! Українські вболівальники зможуть дивитися матчі в Європі

Любомир Луканюк
6 вересня, 23:16
УЄФА відкрив на стадіонах гостьові сектори і тепер фанати будуть підтримувати свої клуби у виїзних поєдинках єврокубків

Тепер українські вболівальники можуть підтримувати наші клуби в Європі / Фото: REUTERS

З групової стадії Ліги чемпіонів, Ліги Європи і Ліги конференцій команди в гостях не залишаться без підтримки. Заборону візиту уболівальників на виїзні матчі команд знято.

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Виконком УЄФА проаналізував статистику кампанії з вакцинації населення в Європі, а також врахував скасування обмежень на переміщення для вакцинованих і перехворілих на ковід людей у великій кількості країн. Саме на основі цих чинників і було прийнято рішення про скасування заборони гостьових секторів, інформує офіційний сайт УЄФА.

Зазначається, що при переміщеннях уболівальникам необхідно враховувати ковідні обмеження, введені на державному рівні деякими країнами.

Нагадаємо, Україну в єврокубках представляють три клуби: Динамо і Шахтар в Лізі чемпіонів, а також Зоря в Лізі конференцій.

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Динамо на груповому етапі зустрінеться з Баварією (Німеччина), Барселоною (Іспанія) і Бенфікою (Португалія).

Шахтар зіграє проти Інтера (Італія), Реала (Іспанія) і Шерифа (Молдова).

Суперники зорі – Рома (Італія), ЦСКА (Болгарія) і Буде-Глімт (Норвегія).

Раніше переможець ЛЧ потрапив у скандал, впавши на гігантську рибу.

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