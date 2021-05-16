Замесил у сетки: Оливейра нокаутировал Чандлера и взял титул UFC

/ Фото: Getty Images
В главном поединке UFC 262 Чарльз Оливейра нокаутом победил Майкла Чендлера и завоевал вакантный титул в легком весе.
В первом раунде Чендлер был близок к победе, когда едва не забил Оливейру возле сетки, но тот сумел выстоять до конца пятиминутки. А после перерыва он все перевернул вверх ногами.
В начале второго раунда Оливейра попал левым хуком. Чандлер упал, но сразу же сумел отползти к сетке. Однако это его не спасло – Чарльз налетел на него с ударами и вынудил рефери остановить поединок.
Смотрите яркие нокауты:
- Лицом в пол! "Наследник Кличко" брутально вырубил небитого поляка (видео)
- "Правде" никогда еще не было так больно! Видео нокаута в бою двух бритоголовых
- Зверский нокаут ногой в челюсть: такого бокса вы еще не видели
- Уложил русского за один раунд. Правый хук польского монстра заставил соперника убегать
Новости на эту же тему:Лицом в пол! "Наследник Кличко" брутально вырубил небитого поляка (видео) "Правде" никогда еще не было так больно! Видео нокаута в бою двух бритоголовых Зверский нокаут ногой в челюсть: такого бокса вы еще не видели Уложил русского за один раунд. Правый хук польского монстра заставил соперника убегать