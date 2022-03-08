Замена сестрам Семеренко: украинские биатлонистки выступят на Кубке мира

Сестры Юлия и Елена Гордные дебютируют на Кубке мира по биатлону / Фото: biathlon.com.ua

Полномасштабная война России против Украины длится уже 13-й день. Рашистские захватчики бомбят украинские города и убивают мирных жителей.

В зоне боевых действий оказались украинские биатлонисты Дарья Блашко и Богдан Цымбал. Лидер национальной команды Дмитрий Пидручный принял решение защищать свою Родину и вступил в ряды Национальной гвардии Украины.

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Богдан Цымбал со своей семьей находится под постоянными обстрелами оккупантов / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины планировала досрочно завершить выступления на Кубке мира по биатлону. Но несмотря на войну, Украина все же будет представлена на предпоследнем этапе. Двум спортсменкам удалось эвакуироваться из Украины и они выступят в эстонском Отепяя.

Украину представят две дебютантки – сестры Юлия и Елена Городные. Раньше биатлонистки выступали только на юниорских этапах Кубка IBU.

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Украинских дебютанток ждет спринтерская гонка, которая стартует 11 марта. Несмотря на дебют на таких крупных соревнованиях, все мысли наших спортсменок о ситуации в Украине.

"Конечно, это очень волнующий старт. Но я не очень волнуюсь по этому поводу. Все мои переживания сейчас об Украине. Там ведь наши родные, наши друзья. Украинские биатлонисты сейчас прячутся в подвалах, и это настолько страшно, что ты не можешь думать о что-то другое. Все твои мнения сконцентрированы на том, все ли хорошо в Украине. Я очень надеюсь, что война скоро закончится и все будет хорошо", – сказала Юлия Городна в интервью Суспильне.Спорт.

Добавим, что этап Кубка мира в эстонском Отепяе пройдет с 10 по 13 марта. Это предпоследний этап соревнований в международном сезоне 2021/2022.

Спортсмены из России и Беларуси не будут допущены к этим гонкам из-за военного вторжения на территорию Украины.