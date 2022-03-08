Заміна сестрам Семеренко: українські біатлоністки виступлять на Кубку світу

Сестри Юлія та Олена Гордні дебютують на Кубку світу з біатлону / Фото: biathlon.com.ua

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 13-й день. Загарбники із РФ бомблять українські міста та вбивають мирних жителів.

У зоні бойових дій опинилися українські біатлоністи Дар'я Блашко та Богдан Цимбал. Лідер національної команди Дмитро Підручний ухвалив рішення захищати свою Батьківщину та вступив до лав Національної гвардії України.

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Богдан Цимбал зі своєю родиною перебуває під постійним обстрілом окупантів / Фото: Facebook, Колаж: Сьогодні

Збірна України планувала достроково завершити виступи на Кубку світу з біатлону. Але незважаючи на війну, Україна все ж таки буде представлена на передостанньому етапі. Двом спортсменкам вдалося евакуюватися з України, і вони виступатимуть в естонському Отепяя.

Україну представлять дві дебютантки – сестри Юлія та Олена Городні. Раніше біатлоністки виступали лише на юніорських етапах Кубка IBU.

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На українських дебютанток чекає спринтерська гонка, яка відбудеться 11 березня. Незважаючи на дебют на таких великих змаганнях, всі думки наших спортсменок про ситуацію в Україні.

"Звісно, це дуже хвилюючий старт. Але я не дуже хвилююсь із цього приводу. Усі мої переживання зараз про Україну. Адже там наші рідні, наші друзі. Українські біатлоністи нині ховаються в підвалах, і це настільки страшно, що ти не можеш думати про щось інше. Усі твої думки сконцентровані на тому, чи все добре в Україні. Я дуже сподіваюсь, що війна скоро закінчиться і все буде добре", – сказала Юлія Городна в інтерв'ю Суспільне.Спорт.

Додамо, що етап Кубка світу в естонському Отепяя пройде з 10 до 13 березня. Це передостанній етап змагань у міжнародному сезоні 2021/2022.

Спортсмени з Росії та Білорусі не будуть допущені до цих гонок через воєнне вторгнення на територію України.