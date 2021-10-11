10 октября 21:45
Испания 1
Франция 2
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Закон один для всех! Президента Бразилии не пустили на футбол без прививки

Любомир Луканюк
11 октября, 13:23
На поединок чемпионата Бразилии пускали только болельщиков, которые сделали прививку от COVID-19. Жаир Болсонару ярый противник вакцинации

Президент Бразилии против вакцинации и карантина / Фото: REUTERS

Президента Бразилии Жаира Болсонару не пустили на матч национального чемпионата между командами Сантос и Гремио.

Читайте также: Коронавирус в сборной Украины! Два матча отменены

Реклама

Глава государства не смог пройти на стадион, так как на игру были допущены только зрители, сделавшие прививку от COVID-19.

"Зачем мне справка о прививке? Я просто хотел посмотреть игру Сантоса, а у меня спрашивают, привит ли я. Для чего? У меня антител больше, чем у кого-либо привитого", – возмущался Болсонару.

В пандемию коронавируса Жаир Болсонару неоднократно выступал против вакцинации и карантинных мер.

Ранее мы рассказывали, что умер легендарный соратник Валерия Лобановского. Он помог команде впервые выиграть чемпионат СССР.

Реклама

Реклама