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Закон один для всіх! Президента Бразилії не пустили на футбол без щеплення

Любомир Луканюк
11 жовтня, 13:23
На поєдинок чемпіонату Бразилії пускали тільки уболівальників, які зробили щеплення від COVID-19. Жаїр Болсонару затятий противник вакцинації

Президент Бразилії проти вакцинації і карантину / Фото: REUTERS

Президента Бразилії Жаїра Болсонару не пустили на матч національного чемпіонату між командами Сантос і Греміо.

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Глава держави не зміг пройти на стадіон, так як на гру були допущені тільки глядачі, які зробили щеплення від COVID-19.

"Навіщо мені довідка про щеплення? Я просто хотів подивитися гру Сантоса, а у мене запитують, чи щеплений я. Для чого? У мене антитіл більше, ніж у кого-небудь щепленого", – обурювався Болсонару.

У пандемію коронавіруса Жаїр Болсонару неодноразово виступав проти вакцинації і карантинних заходів.

Раніше ми розповідали, що помер легендарний соратник Валерія Лобановського. Він допоміг команді вперше виграти чемпіонат СРСР.

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