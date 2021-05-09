Версія українською
$ 27,72
33,41

Захват анаконды: дебютант UFC победил эффектным приемом и установил рекорд

9 мая, 08:40

Александр Трикиша

Карлстон Харрис победил Кристиана Агилеру удушающим приемом анаконды. Соперник пытался вырваться из "объятий" бойца, пока едва не потерял сознание

Боец смешанных единоборств Карлстон Харрис вошел в историю UFC в своем первом бою в промоушене. 33-летний боец на турнире UFC на ESPN 24 эффектно победил Кристиана Агилеру в первом раунде.

Харрис поймал Агилеру удушающим приемом анаконды и держал, пока соперник уже не смог сопротивляться. Он стал лишь 19-м бойцом в UFC, кому удалось победить с помощью этого приема. Также Харрис стал первым бойцом из Гайаны, победившим в UFC.

Реклама

Смотрите яркие нокауты:

Новости на эту же тему:

Так его не бил даже Макгрегор: Дональда Серроне превратили в кровавую котлету Со сколькими он переспал? Главу UFC обвинили в сексуальных отношениях с бойцами Ударом ноги в голову парню сломали нос и заставили сдаться: видео из ММА Боец вернулся в MMA после четырехлетнего простоя и выдал жестокий нокаут
нокаут MMA UFC видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама