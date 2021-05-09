Захват анаконды: дебютант UFC победил эффектным приемом и установил рекорд

Боец смешанных единоборств Карлстон Харрис вошел в историю UFC в своем первом бою в промоушене. 33-летний боец на турнире UFC на ESPN 24 эффектно победил Кристиана Агилеру в первом раунде.
Харрис поймал Агилеру удушающим приемом анаконды и держал, пока соперник уже не смог сопротивляться. Он стал лишь 19-м бойцом в UFC, кому удалось победить с помощью этого приема. Также Харрис стал первым бойцом из Гайаны, победившим в UFC.
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