За Яремчука предлагают уже 25 миллионов евро и хотят видеть в Англии

Интерес к нападающему сборной Украины и бельгийского Гента Роману Яремчуку изначально проявлял Вулверхэмптон, а теперь в борьбу за форварда вступил Арсенал

Роман Яремчук, сборная Украины / Фото: Reuters

Нападающий бельгийского Гента и сборной Украины Роман Яремчук после Евро-2020 может перебраться в английскую Премьер-лигу. Интерес к форварду активно проявляет лондонский Арсенал. Ранее мы сообщали, что итальянский гранд заинтересовался нападающим сборной Украины.

По информации Voetbal Belgie, английский клуб готов заплатить за трансфер 25-летнего украинского футболиста 25 миллионов евро. Отмечается, что в услугах Яремчука также заинтересованы итальянские Милан и Рома и некоторые немецкие клубы. Но миланский клуб не готов покупать футболиста, а рассматривает вариант с его арендой.

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Также ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны еще одного английского клуба – Вулверхэмптона. С помощью украинца английская команда надеется решить проблемы в атаке.

Роман Яремчук / Фото: Официальный сайт ФК "Гент" Реклама

Действующий контракт Яремчука с Гентом рассчитан до 2025 года. В бельгийский клуб Роман перешел в 2017 году из киевского Динамо. В нынешнем сезоне украинский нападающий принял участие в 27 матчах чемпионата Бельгии, забил 15 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее мы писали, что Яремчук пропустил тренировку Украины на Евро из-за травмы.

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