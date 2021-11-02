2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
5 ноября 19:30
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 14:00
Минай --
Мариуполь --
6 ноября 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 19:30
Черноморец --
Рух --
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Ингулец --
Днепр-1 --
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Заря --
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Ювентус – Зенит: где и во сколько смотреть матч Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
2 ноября, 15:55
Итальянский клуб выйдет в плей-офф Лиги чемпионов если не проиграет в сегодняшнем матче

В Питере Ювентус добыл победу / Фото: REUTERS

2 ноября, во вторник, на групповом этапе Лиги чемпионов пройдут восемь встреч: расписание, котировки, результаты всех поединков. В группе H встречаются Ювентус и Зенит.

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Когда начало. Поединок пройдет в Турине на "Ювентус Стэдиум". Начало в 22:00.

Где смотреть. Прямая трансляция на платформе "Мегого".

Кто фаворит. Аналитики букмекерских контор считают, что итальянский клуб должен сегодня выигрывать. Котировки на победу Ювентуса – 1.55, на ничью – 4.20, на победу Зенита – 6.60.

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История противостояния. Это будет четвертая встреча команд в еврокубках. В ЛЧ-2008/2009 Ювентус выиграл дома – 1:0, в Питере было – 0:0.

А в прошлом туре Лиги чемпионов Юве добыл выездную победу – 1:0.

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Турнирные расклады. Ювентус выйдет в 1/8 финала, если избежит поражения в матче с Зенитом.