Ювентус – Зеніт: де і у скільки дивитися матч Ліги чемпіонів

У Пітері Ювентус здобув перемогу / Фото: REUTERS

2 листопада, у вівторок, на груповому етапі Ліги чемпіонів відбудуться вісім зустрічей: розклад, котирування, результати всіх поєдинків. У групі H зустрічаються Ювентус та Зеніт.

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Коли початок. Поєдинок пройде у Турині на "Ювентус Стедіум". Початок о 22:00.

Де дивитись. Пряма трансляція на платформі "Мегого".

Хто переможець. Аналітики букмекерських контор вважають, що італійський клуб має сьогодні вигравати. Котирування на перемогу Ювентуса – 1.55, на нічию – 4.20, на перемогу Зеніту – 6.60.

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Історія протистояння. Це буде четверта зустріч команд у єврокубках. У ЛЧ-2008/2009 Ювентус виграв удома – 1:0, у Пітері було – 0:0.

А минулого туру Ліги чемпіонів Юве здобув виїзну перемогу – 1:0.

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Турнірний розклад. Ювентус вийде до 1/8 фіналу, якщо уникне поразки у матчі із Зенітом.