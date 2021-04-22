Ювентус и без голов Роналду разобрался с Пармой и обошел Аталанту в чемпионате Италии

Туринская команда взяла три очка в дуэли с аутсайдером и поднялась на третье место, а Криштиану Роналду заработал желтую карточку за претензии к судье

На этой неделе некоторые чемпионаты проводят сразу по два тура. В итальянской Серии А команды продолжают биться за зону Лиги чемпионов. Вчера вечером свой ход сделал Ювентус, на собственном поле добыв волевую победу над Пармой. В строй у хозяев вернулся звездный португалец, хотя на прошлой неделе Роналду подкосила травма перед битвой с Аталантой за Лигу чемпионов.

Юве пришлось попотеть, чтобы справиться с 19-й командой турнира. Уругваец Гастон Бругман даже вывел гостей вперед, но все перевернул дубль бразильского защитника Алекса Сандро. Добил же Парму нидерландец Маттейс де Лигт – 3:1. А Криштиану, как ни старался, голами не отличился. Зато в концовке заработал желтую карточку за споры с арбитром.

После этой виктории подопечные Андреа Пирло поднялись на третье место, обойдя Аталанту. Правда, команда Малиновского сыграла на матч меньше и сегодня встретится в столице с Ромой. Смотрите обзор матча в Турине:

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