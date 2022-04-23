Юбилейный ассист Зинченко. Украинский игрок борется за чемпионство АПЛ

Зинченко сделал юбилейный ассист за Манчестер Сити / Фото: Коллаж: Сегодня

Александр Зинченко вместе с партнерами по Манчестер Сити продолжают борьбу за чемпионский титул Английской премьер-лиги. После ничейного результата с главным конкурентом Ливерпулем, горожане продолжают лидировать в чемпионате с преимущество в одно очко.

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Поединок 34 тура АПЛ против Уотфорда, Манчестер Сити начал очень активно. И одна из атак уже на 4 минуте стала результативной. Александр Зинченко, котором Хосеп Гвардиола доверил место в старте, отличной передачей низом нашел Габриэля Жезуса, который и открыл счет в матче.

Для Зинченко этот ассист стал юбилейным десятым в составе Манчестер Сити. За английский клуб украинец проводит уже 121 поединок, и имеет в своем активе еще 2 гола.

Поединок между Манчестер Сити и Уотфордом продолжается. До 37 минуты матча команды организовали уже 4 гола. Впереди команда Александра Зинченко 3:1.

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