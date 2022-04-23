Бавария – Боруссия Д: онлайн-трансляция матча

Лидеры Бундеслиги либо вернут чемпионскую интригу, либо похоронят ее. Смотрите онлайн главного матча в немецком футболе

В субботу, 23 апреля, в чемпионате Германии пройдут матчи 31 тура. И в Мюнхене Бавария может досрочно оформить титул.

Бавария на своем поле принимает прямого конкурента Боруссию из Дортмунда. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Мы проведем онлайн-трансляцию поединка немецкой Бундеслиги.

БАВАРИЯ – БОРУССИЯ Д

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Турнирные расклады

Сейчас Бавария лидирует с перевесом над Боруссией в девять очков. Для того, чтобы досрочно завоевать титул мюнхенцам хватит и ничьи.

При равенстве очков в чемпионате Германии учитывают разницу мячей. А она существенно в пользу Баварии.

История противостояния

В чемпионате Германии за всю историю команды сыграли 105 матчей: 51 победа Баварии, 29 ничьих и 25 матчей выиграла Боруссия.

В первом круге дортмундцы уступили на своем поле – 2:3.

Кто фаворит

В букмекерских конторах котировки на победу Баварии – 1.38, на ничью – 5.90, на победу Боруссии Д – 7.00.

Специалисты ожидают результативный матч и прогнозируют минимум три гола.

Где смотреть

В Украине прямую трансляцию матча Бавария – Боруссия Д можно посмотреть на канале Setanta Sport, а также на платформе OLL.TV.