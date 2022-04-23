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Ювілейний асист Зінченка. Його партнер оформив покер

Євген Щербаков
23 квітня, 18:53
Захисник Манчестер Сіті вже у дебюті поєдинку проти Вотфорда допоміг забити м'яч Габріелю Жезусу, який у підсумку відзначився 4 рази

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Олександр Зінченко разом із партнерами з Манчестер Сіті продовжують боротьбу за чемпіонський титул Англійської прем'єр-ліги. Після нічийного результату з головним конкурентом Ліверпулем, містяни продовжують лідирувати у чемпіонаті з перевагою в одне очко.

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Поєдинок 34 туру АПЛ проти Уотфорда, Манчестер Сіті почав дуже активно. І одна з атак уже на 4 хвилині стала результативною. Олександр Зінченко, якому Хосеп Гвардіола довірив місце у старті, чудовою передачею низом знайшов Габріеля Жезуса, який відкрив рахунок у матчі.

Для Зінченка цей асист став ювілейним десятим у складі Манчестер Сіті. За англійський клуб українець проводить уже 121 поєдинок і має у своєму активі ще 2 голи.

Але зупинятись на цьому бразильський форвард Манчестер Сіті не став. Гарбріель Жезус забив ще тричі, таким чином оформивши покер. При цьому нападник ще й віддав гольову передачу на Родрі.

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Підсумковий результат поєдинку 5:1 на користь команди Олександра Зінченка. Українець відіграв повний матч.

У Німеччині сьогодні може визначитись чемпіон. Слідкуйте разом з нами за онлайн-трансляцією матчу німецького Дер Классікер Баварія – Боруссія Дортмунд