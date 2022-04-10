Чемпионская интрига нарастает. Ключевая битва АПЛ завершилась вничью

Невероятный поединок подарили любителям футбола Манчестер Сити и Ливерпуль, но вопрос о чемпионстве остается открытым

Центральный матч Манчестер Сити - Ливерпуль не определил победителя / Фото: Reuters

В воскресенье, 10 апреля, в центральном матче 32 тура чемпионата Англии встречались Манчестер Сити и Ливерпуль. Мы вели онлайн матча Манчестер Сити – Ливерпуль на нашем сайте.

Игроки обеих команд во время матча устроили перестрелку, где в роли догоняющих были футболисты Ливерпуля.

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Уже в дебюте встречи двойник Зинченко Де Брюйне отправил мяч в сетку ворот Алиссона. Но "горожане" не долго праздновали свой успех, ведь всего за семь минут Жота востановил статус-кво в матче.

Подопечные Пепа Гвардиолы вышли вперед в середине первого тайма. Жезус реализовал свой момент после навеса Канселу.

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Сразу после перерыва Ливерпуль сравнял счет. Салах нашел пасом Мане, который переиграл Эдерсона и послал мяч в сетку – 2:2.

Футболисты Манчестер Сити в третий раз вышли вперед, но арбитр отменил гол Стерлинга после просмотра VAR.

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Поединок так и завершился вничью, а судьба чемпионства решится в последних турах.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко весь матч наблюдал со скамейки запасных.

АПЛ. 32-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль 2:2

Голы: Де Брюйне,5, Жезус, 36 – Жота, 13, Мане, 46

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Лапорт, Канселу – Силва, Родри, Де Брюйне – Жезус (Марез, 75), Стерлинг (Грилиш, 83), Фоден

Ливерпуль: Алиссон – Робертсон, Матип, Ван Дейк, Александр-Арнольд – Тьяго, Фабиньо, Хендерсон (Кейта, 78) – Мане (Фирмино, 84), Жота (Диас, 70), Салах

В турнирной таблице АПЛ Манчестер Сити лидирует с 74 очками, а следом идет Ливерпуль, у которого 73 балла.