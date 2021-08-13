Явление Месси народу: анонс и расписание 2-го тура чемпионата Франции

Фанаты ПСЖ бурно встретили Лионеля Месси / Фото: Reuters

Чемпионат Франции сейчас в топе спортивных новостей. Переход Лионеля Месси в Пари Сен-Жермен повысил интерес к турниру болельщиков со всего мира. На предстоящий в субботу домашний матч ПСЖ против Страсбура все билеты были моментально раскуплены. И это при том, что Месси не примет участия в поединке – перед его началом на стадионе пройдет лишь презентация футболиста болельщикам.

Украинцы следят за Труа, где выступает наш форвард Николай Кухаревич. В прошлом туре он 10 минут отыграл против ПСЖ (1:2).

Расписание 2-го тура

Пятница, 13 августа

22:00. Лорьян – Монако

Суббота, 14 августа

18:00. Лилль – Ницца

22:00. ПСЖ – Страсбур

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Воскресенье, 15 августа

14:00. Анже – Лион

16:00. Брест – Ренн

16:00. Клермон – Труа

16:00. Нант – Мец

16:00. Реймс – Монпелье

Чемпионат Франции по футболу можно смотреть на платформе Мегого.