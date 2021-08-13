Явлення Мессі народу: анонс і розклад 2-го туру чемпіонату Франції

Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі / Фото: Reuters
Чемпіонат Франції зараз в топі спортивних новин. Перехід Ліонеля Мессі в Парі Сен-Жермен підвищив інтерес до турніру уболівальників з усього світу. На майбутній в суботу домашній матч ПСЖ проти Страсбура всі квитки були моментально розкуплені. І це при тому, що Мессі не візьме участі в поєдинку – перед його початком на стадіоні пройде лише презентація футболіста вболівальникам.
Українці стежать за Труа, де виступає наш форвард Микола Кухаревич. У минулому турі він 10 хвилин відіграв проти ПСЖ (1:2).
Розклад 2-го туру
П'ятниця, 13 серпня
22:00. Лор'ян – Монако
Субота, 14 серпня
18:00. Лілль – Ніцца
22:00. ПСЖ – Страсбур
Неділя, 15 серпня
14:00. Анже – Ліон
16:00. Брест – Ренн
16:00. Клермон – Труа
16:00. Нант – Мец
16:00. Реймс – Монпельє
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