13 серпня 19:30
Шахтар --
Металіст 1925 --
14 серпня 17:00
Верес --
Ворскла --
14 серпня 19:30
Зоря --
Минай --
14 серпня 19:30
Десна --
Дніпро-1 --
15 серпня 17:00
Колос --
Рух --
15 серпня 19:30
Львів --
Олександрія --
16 серпня 19:00
Маріуполь --
Чорноморець --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
24 серпня 18:00
Шахтар --
Динамо --
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Явлення Мессі народу: анонс і розклад 2-го туру чемпіонату Франції

Любомир Луканюк
13 серпня, 14:48
Квитки на суботній матч Парі Сен-Жермен – Страсбур були розкуплені моментально, вболівальники паризької команди хочуть подивитися на Ліонеля Мессі

Фанати ПСЖ бурхливо зустріли Ліонеля Мессі / Фото: Reuters

Чемпіонат Франції зараз в топі спортивних новин. Перехід Ліонеля Мессі в Парі Сен-Жермен підвищив інтерес до турніру уболівальників з усього світу. На майбутній в суботу домашній матч ПСЖ проти Страсбура всі квитки були моментально розкуплені. І це при тому, що Мессі не візьме участі в поєдинку – перед його початком на стадіоні пройде лише презентація футболіста вболівальникам.

Українці стежать за Труа, де виступає наш форвард Микола Кухаревич. У минулому турі він 10 хвилин відіграв проти ПСЖ (1:2).

Розклад 2-го туру

П'ятниця, 13 серпня

22:00. Лор'ян – Монако

Субота, 14 серпня

18:00. Лілль – Ніцца

22:00. ПСЖ – Страсбур

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Неділя, 15 серпня

14:00. Анже – Ліон

16:00. Брест – Ренн

16:00. Клермон – Труа

16:00. Нант – Мец

16:00. Реймс – Монпельє

Чемпіонат Франції з футболу можна дивитися на платформі Мегого.

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